Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen zu Unfällen gesucht, BMW wiederholt beschädigt, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Aalen: Unfall nachträglich angezeigt - Zeugen gesucht

Bereits am 20.12.2018 gegen 16 Uhr ereignete sich ein Unfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Zur Unfallzeit war die Frau mit ihren Hunden auf dem Wanderweg zwischen Aalen-Ebnat und dem Parkplatz Maria Eich unterwegs. Ein Landwirt befuhr zeitgleich den direkten Weg zwischen Ebnat und dem Parkplatz, wo er den Fahrbahnrand mit einer Fräse bearbeitete. Auf dem Parkplatz wendete er sein Fahrzeug, um wieder in Richtung Ebnat zurückzufahren. Dabei erfasste er die Frau mit der Fräse am Rücken. Der Unfall soll wohl von anderen Fußgängern beobachtet worden sein. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrspolizeikommissariat Aalen, Tel.: 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Westhausen: Roller-Fahrer schwer verletzt

Als ein 56-jähriger Roller-Lenker am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr die Sankt-Georg-Straße befuhr, streifte ihn der entgegenkommende Fahrer eines gelben Pritschenwagens, der aus Richtung Industriestraße unterwegs war, im Bereich der Schulter. Der Roller-Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Westhausen weiter. An dem Roller entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf den Lkw nimmt die Verkehrspolizei unter Telefon 07904/94260 entgegen.

Bopfingen: Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch wurde zwischen 7.15 Uhr und 12 Uhr ein Pkw BMW im Bereich der Motorhaube beschädigt, der in der Bachgasse abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. An dem Pkw war bereits zwischen dem 5.2. und 8.2. die Beifahrertüre zerkratzt worden. Auch hier war der Pkw in der Bachgasse abgestellt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07962/96020 entgegen.

Lorch: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Von Unbekannten wurde auf die Wand einer Transformatorenstation, die in der Alten Kellerbergstraße aufgestellt ist, mit roter Farbe Buchstaben sowie Symbole aufgemalt. Durch die Farbschmiererei, die zwischen dem 01.02. und dem 13.02. verursacht worden ist, entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Durlangen: Auf geparkten Pkw gefahren

Beim Befahren der Gmünder Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte fuhr ein 83-jähriger Ford-Lenker am Mittwochvormittag gegen 10.25 Uhr auf einen VW auf, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell