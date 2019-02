Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Diebstahl, Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Sachbeschädigung an Schule

Im Zeitraum zwischen Dienstag, ca. 17:30 Uhr und Mittwoch, ca. 07:30 Uhr wurden an der Grundschule Schnait insgesamt vier Fensterscheiben eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 zu melden.

Remshalden: Diebstahl aus Keller

Zu einem Diebstahl aus einem Keller kam es in der Zeit zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 08:00 Uhr in der Bachstraße. Ein bisher unbekannter Dieb gelangte vermutlich über eine nicht verschlossene Garage in den Kellerbereich eines Wohnhauses und entwendete dort einen Laptop. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 zu wenden.

Berglen: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr wurde in der Langestraße ein geparkter VW Polo durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden am VW beträgt ca. 1000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand müsste am Verursacherfahrzeug ein Scheinwerfer beschädigt sein. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Fellbach: Auto übersehen

Eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 11.15 Uhr von einem Grundstück rückwärts auf die Bruckstraße ein und stieß hierbei mit einem Lkw zusammen, der dort verkehrsbedingt angehalten hatte. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

