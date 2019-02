Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW kommt alleinbeteiligt von der Straße ab - Unfall beim Ausparken

Kirchberg an der Jagst: PKW kommt alleinbeteiligt von der Straße ab

Am Freitagmorgen, um kurz nach 7 Uhr befuhr eine 28-jährige Seat-Fahrerin die Jagststraße zwischen Kirchberg und Weckelweiler. Auf der Strecke kam das Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand am PKW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Michelfeld: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz am Starkholzbacher See stieß am Freitag um kurz vor 11 Uhr eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin mit ihrem PKW gegen einen daneben geparkten VW Jetta. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1000 Euro.

