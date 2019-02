Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Trickdiebstahl und gefährliches Wendemanöver

Aalen (ots)

Westhausen: Ins Schleudern geraten

Eine 27-Jährige befuhr am Freitag gegen 7.30 Uhr mit ihrem Opel den Verbindungsweg zwischen Lippach und Kahlhöfe. Dabei geriet sie infolge von Eisglätte ins Schleudern, woraufhin sie in den Graben geriet und ihr Pkw auf dem Dach landete. Es entstand Totalschaden von etwa 4000 Euro.

Essingen: Von der Fahrbahnabgekommen

Am Freitagmorgen kam ein 32-jähriger BMW-Fahrer gegen 7.15 Uhr von der glatten Daimlerstraße ab und überfuhr zwei Leitpfosten. Es entstand Sachschaden von rund 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Trickdiebin

Eine vermeintliche Spendensammlerin sprach am Freitag gegen 10.30 Uhr in der Kappelgasse einen 85-jährigen Passanten an. Die etwa 20 Jahre alte Frau mit dunklem Teint bettelte den Mann um eine Ein-Euro-Spende an und zeigte gleichzeitig eine Namensliste vor. Als der Mann ihrem Wunsch nachkam, suchte die Trickdiebin die körperliche Nähe und küsste den Geschädigten auf die Wangen. Später musste er feststellen, dass aus seiner Geldbörse 120 Euro fehlten. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/5240 um weitere Hinweise auf die Trickdiebin. Eventuell wurden auch noch weitere Passanten angesprochen oder gar geschädigt.

Schwäbisch Gmünd: Spiegel abgetreten

In der Nacht auf Freitag trat ein Unbekannter einen Außenspiegel an einem roten Opel Astra ab, der Am Schapfenbach abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gefährliches Wendemanöver auf B29

Ein 91-Jähriger sorgte am Freitagvormittag durch ein gefährliches Wendemanöver auf der vierspurigen B29 zu einem Beinaheunfall. Der Senior fuhr um 9.27 Uhr mit seinem Opel an der Anschlussstelle Gmünd-West in Richtung Stuttgart auf. Am Beginn des Beschleunigungsstreifens wollte er Wenden und stand dabei mittig der beiden Fahrstreifen quer zur Fahrbahn. Nur durch eine Vollbremsung konnte eine herannahende Zivilbesatzung des Kriminaldauerdienstes äußerst knapp einen Unfall verhindern. Der 91-Jährige erkannte dann wohl sein Fehlverhalten, setzte ein Stück zurück, um dann doch in Richtung Stuttgart weiterzufahren. In Lorch konnte er schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein einbehalten. Zudem droht ihm ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen des Vorfalls bzw. weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell