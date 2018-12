POL-AA: Kernen-Rommelshausen: Fahndung nach Einbrecher ++ Polizei bittet um Zeugenhinweise ++

Kernen i.R. (ots) - Nach einem Einbruchsversuch in Rommelshausen fahndet die Polizei derzeit mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach einem flüchtigen Täter. Der Unbekannte hatte kurz vor 09:00 Uhr die Scheibe zu einem Einfamilienhaus in der Jägerstraße eingeschlagen und war hierbei von einem Zeugen überrascht worden. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Bussardstraße.

Der Täter ist circa 175 cm groß und war dunkel gekleidet, trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Baseballmütze.

Wer hat eine solche Person gesehen oder kann aktuell Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/5772-0.

