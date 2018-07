POL-AA: Schwäbisch Gmünd: 18-Jährige sexuell belästigt, Diebstähle, Feuerwehreinsatz und Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: 18-Jährige sexuell belästigt-Helfer und Zeugen gesucht

Eine 18-Jährige wurde am Mittwochabend in der Weißensteiner Straße von einem unbekannten Mann belästigt. Die Frau war gegen 22.30 Uhr zu Fuß ortsauswärts unterwegs und passierte dabei eine dortige Tankstelle. Kurz danach trat der Unbekannte an sie von hinten heran, fasste sie an einem Arm und stieß sie gegen den Oberkörper. Dabei machte er auch eine sexuelle Anspielung. In diesem Moment kam ein etwa 30-jähriger Helfer hinzu, der den Unbekannten packte und aufforderte, die Geschädigte in Ruhe zu lassen. Der Täter flüchtete anschließend. Dessen Alter konnte die leicht verletzte 18-Jährige nicht schätzen. Er wird als etwa 1,65 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenshirt und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Die Kriminalpolizei Aalen hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Zum einen wird dringend der Helfer gesucht, der vermutlich zu Fuß in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Er wird gebeten, sich bei der Kripo Aalen unter Telefon 07361/5800 zu melden. Zum anderen werden weitere Zeugen gesucht, die die Situation beobachteten. Eventuell fiel der Täter bereits zuvor im dortigen Bereich oder an der Tankstelle bzw. den dortigen Geschäften auf. Auch solche Hinweise sind von Belang.

Lorch: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29 war ein 31-jähriger Mercedes-Lenker am Freitagmorgen gegen 6.35 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Abfahrt Lorch-Waldhausen auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die Stahlschutzplanken geprallt. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 26.600 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Einkaufskorb

Am Freitagvormittag entwendete ein Unbekannter zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße den Schlüsselbund mit diversen Schlüsseln und einem Geldmäppchen, den die 50-jährige Geschädigte in ihrem Einkaufskorb abgelegt hatte. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Fahrzeuges übersah ein Pkw-Lenker am Freitagvormittag gegen 9 Uhr den auf der Kornhausstraße hinter ihm stehenden Pkw und verursachte Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einparken

Einen Sachschaden von ca. 1500 Euro verursachte am Freitagvormittag ein 31-jähriger Jeep-Lenker, als er beim Einparken aus Unachtsamkeit einen auf der Buchstraße geparkten Dacia eines 65-Jährigen streifte.

Lorch: Diebstahl aus Schaukasten

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag schlug ein Unbekannter die Plexiglasscheibe des Schaukastens am Aussichtspunkt Beurenberg ein und entwendete daraus eine Wanderkarte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Einbaustrahler führte zu Schmorschaden

Im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses in der Bismarckstraße erhitzte sich am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr ein kleiner runder Einbaustrahler im Flur, so dass die umliegende Decke des Altbaus zum Schmoren gebracht wurde. Als dies die Wohnungsinhaberin feststellte, verständigte sie die Freiwillige Feuerwehr, die mit 4 Fahrzeugen und 21 Mann ausgerückt war. Zu einem Brand kam es nicht.

Abtsgmünd: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz im Gewerbegebiet Osteren fuhr ein 76-jähriger Daimler-Lenker beim rückwärts ausparken gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 22-jährigen Daimler-Lenkers, der in einen freien Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite einfahren wollte. An dem Pkw des Unfallverursachers entstand dabei ein Schaden von ca. 800 Euro.

Ellwangen: Autobahnunfall

Am Freitagmorgen befuhr ein 44-jähriger BMW-Lenker gegen 6 Uhr die BAB A 7 von Dinkelsbühl in Richtung Ulm. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit kam er eintretendem Starkregen durch Aquaplaning ins Schleudern, wo er gegen den Sattelzug eines 29-Jährigen prallte, bevor er in die Mittelleitplanke fuhr und dort zum Stillstand kam. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

