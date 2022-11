POL-NB: Diebstahl eine Opel Insignia

Strasen/ Wesenberg (ots) - Am 28.10.2022 gegen 12:55 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Schwelbrand in einem Waldstück "Am Ellbogensee" in 17255 Strasen mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger die Glut einer Feuerschale in dem Waldstück entsorgt, welche sich folgend entzündete und ca. 50 Quadratmeter Waldbewuchs beschädigte. Es ...

