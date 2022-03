POL-NB: Illegale Abfallverbrennung

Waren (ots) - Am 02.03.2022 gegen 13:30 Uhr ist es in der Kirchstraße in 17194 Rambow zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die Kirchstraße in der Ortschaft Rambow in Richtung Moltzow, als er in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung ...

