Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von mehreren Verkehrsschildern auf verschiedenen Baustellen

LK MSE (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.2021 bis zum 19.05.2021 wurden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf mehreren Baustellen zahlreiche Verkehrsschilder samt Zubehör entwendet, so dass ein Schaden von insgesamt ca. 1.000 Euro entstanden ist.

Im Einzelnen betrifft es folgende Orte und Schilder:

Tatzeitraum vom 16.05.2021 bis 17.05.2021:

- L34 Feldberg: 2x Leitbaken (Warnbaken) - Glambecker Straße in Neustrelitz: 1x Verbot für alle Fahrzeuge, 2x Halteverbot Mitte, 1x Halteverbot Anfang, 1x Fußgänger andere Straßenseite

Tatzeitraum vom 18.05.2021 bis 19.05.2021:

- MSE 40 Malchin-Kummerow: 1x verschmutzte Fahrbahn - B192 Ortsdurchfahrt Waren: 1x Umleitung Anfang, 1x Höchstgeschwindigkeit 30km/h - Radweg Waren-Federow: 1x Verbot für Radfahrer, 1x Baustelle, 1x Umleitung LKW, 1x Stopp in 100m

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden durch die Beamten der örtlich zuständigen Kriminalkommissariatsaußenstellen aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer in den vergangenen Tagen an den beschriebenen Orten auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, den Tatverdächtigen sowie dem Verbleib der Verkehrsschilder geben kann, meldet sich bitte bei der örtlichen Polizei in oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell