Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei hochwertigen Fahrzeugen der Marke Audi

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 07.02.2021 zum 08.02.2021 wurden in Neubrandenburg zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke Audi entwendet. Die Diebstähle wurden heute früh bemerkt und die Polizei daraufhin verständigt, bisherige Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der zurückliegenden Nacht in der Zeit von 01:00 Uhr bis 05:45 Uhr ein blauer Audi Q5 von einer Carportstellfläche eines Privatgrundstückes in der Carl-von-Linne-Str. in Broda entwendet. Das Kennzeichen des Q5 des Baujahres 2018 lautet NB-MJ 68. Der Schaden wird auf ca. 65.000 Euro geschätzt.

Darüber hinaus entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 07.02.2021, 20:00 Uhr bis 08.02.2021, 07:30 Uhr einen grauen Audi A4 im Caspar-D.-Friedrich-Ring im Ortsteil Weitin. Das Kennzeichen dieses PKW lautet OG-GC 444, der Schaden beläuft sich auf 50.000 EUR.

Die Ermittlungen wegen der Fahrzeugdiebstähle werden in der Kriminalpolizeipolizeiinspektion Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in Weitin oder Broda wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 2224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

