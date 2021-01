Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Tageswohnungseinbruch in Demmin

Demmin (ots)

Am 26.01.2021 ist es in der Schillerstraße in Demmin zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr gewaltsam in die Wohnung der abwesenden Mieter ein, durchwühlten sämtliches Mobiliar der Räumlichkeiten und entwendeten alkoholische Getränke, Schmuck und einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden wird derzeit mit 2400 EUR beziffert.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

