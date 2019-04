Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Aufbruch von Parkautomaten

Waren (ots)

In der Zeit vom 16.04.2019 15:00 Uhr bis 17.04.2019 09:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Kietzstraße in Waren, auf dem Parkplatz "Müritzeum", zwei Parkscheinautomaten gewaltsam aufzubrechen. Bei dem Versuch entstand kein Stehlschaden, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR.

Wir bitten die Bevölkerung um Hinweise zu den Tätern. Zeugen melden sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 -176 0.

