Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz auf Grund einer angemeldeten Demonstration

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des 14.03.2019 führte das Polizeihauptrevier Neubrandenburg einen polizeilichen Einsatz mit eigenen und unterstellten Kräften durch. Es waren 15 Beamte der Polizeihauptrevieres Neubrandenburg und der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Anlass dazu war die Anmeldung einer Versammlung einer Privatperson zu dem Thema "Thor Steinar will Keinar" in der Stargarder Straße. In der Zeit von 16:10 bis 17:30 Uhr waren ca. 30 Versammlungsteilnehmer vor Ort. Die Versammlung ist störungsfrei verlaufen und wurde ohne besondere Vorkommnisse beendet.

