Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer hochschwangeren Fahrzeugführerin

B198 (ots)

Am 14.03.2019 gegen 12:20 Uhr ist es auf der B198 zwischen Neustrelitz und Woldegk zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine hochschwangere Frau beteiligt war. Die 36-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B198 aus Neustrelitz kommend in Richtung Woldegk. Aus bisher unbekannter Ursache kam die im achten Monat schwangere Frau auf Höhe des Heckenhauses bei Carpin in einer Rechtskurve nach rechts von der Straße ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfern ist es gelungen, die schwangere Frau aus ihrem Fahrzeug zu retten. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Neubrandenburger Klinikum gebracht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand geht es der 36-Jährigen sowie ihrem ungeborenen Baby gut. Sie wird aber zur Beobachtung stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die Unfallstelle durch zwei Lastkraftwagen vor Ort gesichert. An dem Fahrzeug ist ein Schaden von ca. 3.000 Euro (Totalschaden) entstanden. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Die B198 musste nur kurzzeitig für die Bergung des Fahrzeuges vollgesperrt werden. Ansonsten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

