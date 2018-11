POL-W: W Drei Männer nach Messerstecherei in Wuppertal verletzt

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (09.11.2018), kam es abends, gegen 21.50 Uhr, in Wuppertal-Barmen zu einer Messerstecherei, bei der sich drei Männer verletzten. Polizeibeamte bemerkten an der Adolf-Röder-Gasse eine größere Gruppe von Männern, die offensichtlich eine Auseinandersetzung hatten. Dabei kamen zwei 31-Jährige und ein 23-Jähriger durch Messerstiche und Schnitte zu Schaden. Sie mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgabe der Kriminalpolizei ist es nun, die Hintergründe für die Auseinandersetzung zu klären. (sw)

