POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am 13.03.2019 gegen 06:00 Uhr ist es auf der BAB20 bei Pasewalk zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem zwei Personen (aus Sachsen) schwerverletzt wurden. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin befuhr die BAB20 in Fahrtrichtung Stettin. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die 61-Jährige kurz vor der Anschlussstelle Pasewalk einen Lastkraftwagen überholt. Beim Wiedereinordnen in den rechten Fahrstreifen, hat sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, ist quer über den Standstreifen gefahren und hat sich mit dem Fahrzeug in der Böschung eineinhalbmal um die eigenen Achse gedreht. Dadurch ist an dem Fahrzeug ein Schaden von ca. 11.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall wurden die 61-jährige Fahrzeugführerin sowie ihr 61-jähriger Ehemann schwerverletzt. Sie wurden zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus nach Pasewalk gebracht.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste der rechte Fahrstreifen für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

