POL-NB: Versuchter Diebstahl eines Pkw Jaguar und versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eldenholz

Waren (ots) - Am 17.11.2018 gegen 02:00 Uhr meldete ein Geschädigter der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den gegenwärtigen Einbruch in sein Einfamilienhaus in Waren Müritz, im Ortsteil Eldenholz.

Der Geschädigte wachte gegen 02:00 Uhr aufgrund der eingeschalteten Außenbeleuchtung auf und bemerkte auf seinem Grundstück Bewegung. Bei einem Blick aus dem Fenster sah er eine dunkel gekleidete Person an seinem, unter dem Carport abgestellten Pkw der Marke Jaguar. Er öffnete daraufhin das Fenster und schrie die Person an. Daraufhin ließ der Tatverdächtige von dem Pkw ab und flüchtete in Rtg. B192. Der Geschädigte bemerkte zudem eine zweite Person, die derweil versuchte, die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Auch diese Person flüchtete in Rtg. der B 192.

Hinweisen zufolge stiegen die Täter auf Höhe der abgestellten Schiffschraube, die sich gegenüber am Ortseingang Eldenholz an der B 192 befindet, in einen silbernen Pkw mit BAR-Kennzeichen und fuhren in Richtung Röbel davon. Zu den beiden Tätern ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet gewesen sein sollen und ein Täter eine Mütze getragen haben soll.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es die Täter hauptsächlich auf den Pkw des Geschädigten abgesehen hatten. Es handelt sich hierbei um einen Jaguar F-Type, Baujahr 2017 mit einem Zeitwert von 60.000EUR.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. nähere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931- 848 0 zu melden.

