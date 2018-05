POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Wesenberg (ots) - Am 03.05.2018 gegen 08:25 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in 17255 Wesenberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw mit Personenschaden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 64-jähriger Radfahrer die Bahnhofstraße in 17255 Wesenberg. Hierbei übersah er aufgrund von Unaufmerksamkeit einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Pkw Opel und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 64-Jährige Verletzungen am Kopf. Er wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neustrelitz verbracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 800,-EUR.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell