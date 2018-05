POL-NB: Einbruch in Werkstatthalle einer Baufirma

Möllenhagen (ots) - In der Zeit vom 30.04.2018 12:00 Uhr bis 02.05.2018 07:30 Uhr kam es in 17219 Möllenhagen im Industriegelände zu einem Einbruch in eine Werkstatthalle einer dortigen Baufirma. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich unbekannte Täter auf das Firmengelände, auf welchem sich mehrere Werkstatthallen befinden. In einer dieser Halle finden momentan Renovierungsarbeiten statt, weshalb dort unterschiedlichste Baumaterialien gelagert werden. Die unbekannten Täter begaben sich in die besagte Halle und öffneten gewaltsam eine provisorische Baustellentür. Im Anschluss entwendeten die Täter einen Karton mit Silikon, acht Drückergarnituren, Trockenbaustützen, ein Rührgerät und einen Eimer mit weißer Farbe. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 1.000,-EUR.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 176 - 0 zu melden.

