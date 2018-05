POL-NB: LKW wird durch Unfall beschädigt und verliert mehrere Tonnen Rindenmulch

Malchin (ots) - Am 02.05.2018 gegen 09:10 Uhr ist es auf der L201 zu einem Verkehrsunfall mit 30.000 Euro Schaden gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein dänischer Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens mit Auflieger die L201 aus Richtung Schorrentin kommend in Richtung Neukalen. Infolge von Gegenverkehr musste der Fahrzeugführer so weit nach rechts fahren, dass er mit der Zugmaschine den Ast eines Straßenbaumes streifte. Dadurch wurde der Auflieger an der rechten Seite so stark beschädigt, dass die Ladung (drei bis vier Tonnen Rindenmulch) auf der Fahrbahn verteilt wurde. Zur Bergung der Ladung und des Lastkraftwagens musste die L201 daraufhin zunächst voll und später halbseitig gesperrt werden. Die halbseitige Sperrung dauert derzeit noch an. Es ist ein Schaden von ca. 30.000 Euro entstanden.

