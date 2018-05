POL-NB: Hund durch Luftdruckgewehr angeschossen

Dargun (ots) - Am 29.04.2018 gegen 18:50 Uhr meldete sich eine Hinweisgeberin aus 17159 Zarnekow OT Dargun bei der Polizei, nachdem ihr Hund offensichtlich angeschossen wurde. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hielt sich die 39- jährige Besitzerin des Hundes in ihrem Wohnhaus auf, während sich ihr Hund, ein Jack Russel Terrier, auf dem Grundstück im Bereich der Zwingeranlage befand. Plötzlich hörte die Geschädigte einen lauten Knall und konnte bei einem Blick nach draußen ihren 67-jährigen Nachbarn mit einem Luftdruckgewehr in der Hand sehen. Wenig später kam der Hund über die offene Terrassentür jaulend in das Haus gelaufen. Bei einer genauen Untersuchung des Tieres stellte die Geschädigte fest, dass sich in dessen Nase ein Projektil befand. Die Geschädigte begab sich umgehend mit dem Hund zum Tierarzt um das Projektil entfernen zu lassen. Eine Überprüfung des Nachbarn ergab, dass dieser im Besitz des beschriebenen Luftdruckgewehres war. Nach erfolgter Rechtsbelehrung machte der 67-Jährige Tatverdächtige keine Angaben zum Sachverhalt. Das Gewehr sowie das entfernte Projektil wurden sichergestellt und werden kriminaltechnisch untersucht. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin ermitteln gegenwärtig wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, des Verdachtes der Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

