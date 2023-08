Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Nach Verkehrsunfall in Anklam: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Anklam (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 17. August 2023 kam es in der Pasewalker Straße in Anklam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind mit einem Fahrrad.

Der 13-jährige Junge befuhr gegen 12:20 Uhr in Begleitung einer weiteren 15-jährigen Radfahrerin die Zuwegung Reeperstieg in Richtung Bahnhofstraße. Als sie den Kreisverkehr in der Pasewalker Straße erreichten, überquerten sie diesen in Richtung der dort befindlichen Adler-Apotheke. Ein aus Richtung Pasewalker Straße (Innenstadt) kommender, die Kreisverkehrsausfahrt weiterführend in die Pasewalker Straße fahrender Pkw übersah die Radfahrer und kollidierte mit dem Fahrrad des 13-Jährigen im Bereich dessen Hinterrades, so dass dieser stürzte. Nach Aussage des verunfallten Jungen bzw. des Mädchens hielt der Pkw daraufhin kurz an, setzte jedoch seine Fahrt unvermittelt fort. Der Junge wurde durch den Sturz leicht verletzt und erlitt insbesondere Schürfwunden an den Beinen. Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auf Grund der Unfallumstände konnten der Junge und das Mädchen keine Angaben zu dem beteiligten Pkw bzw. den Fahrer oder die Fahrerin machen. Daher bittet die Polizei in Anklam Personen, die zur Unfallzeit gegen 12:20 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Pasewalker Straße / Reeperstieg / Bluthsluster Straße bzw. der gegenüberliegenden Adler-Apotheke etwas festgestellt haben, das im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall stehen könnte, sich bei der Anklamer Polizei unter der Telefonnummer 03971 - 251 2224 zu melden.

