Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zwei Radfahrer bei Unfällen mit PKW in Greifswald verletzt

Greifswald (ots)

Der erste Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer ereignete sich am 28.04.2022, gegen 07:50 Uhr in der Peter-Warschow-Straße in Greifswald. Auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes übersah eine 38-jährige Fahrerin eines PKW Toyota einen ihr entgegenkommenden 20-jährigen Radfahrer.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 38-jährige Unfallverursacherin nach links in den Bereich der Parkplätze abbiegen, übersah dabei den von vorn kommenden Radfahrer, nahm diesem die Vorfahrt und kollidierte mit ihm. Der Radfahrer stürzte in Folge des Unfalls, verletzte sich beim Sturz leicht an den Beinen und wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in die Universitätsmedizin gebracht.

Bei dem Unfall entstand am PKW und am Fahrrad ein Sachschaden von insgesamt ca. 1100 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 38-jährige Unfallverursacherin.

Ein weiterer Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer ereignete sich gegen 14:20 Uhr in der Grimmer Landstraße. Dabei wurde der Radfahrer ebenfalls leicht verletzt. Weitere Details waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung nicht bekannt.

