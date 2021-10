Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf der L31 in Leopoldshagen (LK VG) verletzt.

Leopoldshagen (ots)

Auf der L31 in Leopoldshagen (Amt Stettiner Haff) kam es am 11.10.2021, gegen 7 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, bei dem dieser schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte eine 28-jährige Fahrerin mit ihrem PKW Seat auf Grund von Unachtsamkeit mit dem Radfahrer, welcher vor ihr auf der L31 fuhr. In Folge des Auffahrunfalls stürzte der 54 Jahre alte Radfahrer und wurde bei dem Sturz am Kopf verletzt. Der Radfahrer wurde auf Grund seiner Verletzungen zur weiteren ärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin nach Greifswald geflogen.

Nach ersten Erkenntnissen war die Beleuchtung des Fahrrades funktionstüchtig, ob diese zum Unfallzeitpunkt eingeschaltet war muss jedoch noch ermittelt werden.

Am Fahrrad entstand auf Grund des Unfalls ein Sachschaden von ca. 600 Euro, am PKW von ca. 200 Euro. Der Gesamtschaden ist somit auf ca. 800 Euro zu beziffern. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.

