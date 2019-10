Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Greifswald

Anklam (ots)

Bereits am Nachmittag des 26. September 2019 ereignete sich am Hansering in Greifswald ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen - insbesondere den Fahrer eines dunklen Fahrzeugs.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Der 81-jährige Fahrer eines grauen Toyota Rav bog von der Friedrich-Löffler-Straße kommend nach links auf den Hansering ab. Während des Abbiegens erschrak der Mann aufgrund eines von links kommenden Fahrzeugs so sehr, dass er in der Folge über eine Grünfläche fuhr und anschließend einen Unfall mit einem VW Touran in der Holzgasse verursachte.

Der von links gekommene Fahrzeugführer war zuvor verkehrswidrig von der Holzgasse nach links auf den Hansering abgebogen. Hierbei handelt es sich um ein unbekanntes, dunkles, sehr altes Fahrzeug. Die Polizei sucht insbesondere nach dem Fahrer dieses Autos. Es hat vermutlich eine ausgewaschen-matte schwarze Lackierung. Auch Zeugen, die Angaben diesem Fahrzeug und / oder dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-5400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

