Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fahren unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Heringsdorf (ots)

Am 05.05.2019 um 03:10 Uhr stellten Polizeibeamte während der Streife einen PKW fest, der auf der B 111 in starker Schlangenlinie fuhr. Die Beamten konnten beobachten, dass der PKW auf die Gegenfahrbahn fuhr und es fast zur Kollision mit einem entgegen kommenden PKW kam. Es handelte sich dabei um einen vermutlich schwarzen Seat, der die Kollision gerade noch durch ausweichen verhindern konnte. Der PKW Peugeot wurde daraufhin durch die Beamten zum Halten aufgefordert. Der 58 Jährige PKW Fahrer hielt dann an und wurde einer Kontrolle unterzogen. Als der Fahrer des Peugeot ausstieg, schwankte dieser stark und musste sich am Fahrzeug festhalten. Der Fahrer konnte sich nur mit seinem BPA ausweisen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,30 Promille. Nach einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Jetzt hat sich der PKW Fahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

Die Polizei bittet darum, dass sich der PKW Fahrer des vermutlich schwarzen PKW Seat beim Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer, 038378/279-224 oder jeder anderen Polizeidienststelle meldet.

