Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einem Bus in Passow/ Görmin

Greifswald (ots)

Am 14.03.2019 um 08:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Bus auf der L 261 aus Richtung Vierow kommend in Richtung Passow. Nach Angabe des Busfahrers hat starker Wind den Bus nach rechts gedrückt. Im Bus befanden sich keine Insassen. Durch den starken Schub kam er von der Fahrbahn ab und kippte letztendlich auf die rechte Seite in den Straßengraben. Der Busfahrer wurde hierbei nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Die Bergung wurde eigenständig veranlasst. Die Straße musste nur kurzzeitig zur Bergung gesperrt werden.

