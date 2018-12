POL-ANK: Anklamerin durch "Schlüsseldienst" böse abgezockt

Anklam (ots) - Eine in Anklam wohnhafte 54-jährige Frau musste am Sonntag eine unliebsame Bekanntschaft mit einem "seriösen Schlüsseldienst" machen, der für eine Türöffnung und dem nicht fachgerechten Einbau eines Schließzylinders fast 600 Euro forderte und bekam. Zuvor war die Haustür zugeschlagen und der Schlüssel steckte von innen. Schnelle Hilfe tat not und schnelle Hilfe kam. Nur was für welche! Aus einem vorab besprochenen Preis von schon viel zu hohen 270 Euro wurden, weil natürlich das Schloss ausgebohrt und ein neuer Schließzylinder eingebaut werden musste, die o. g. 600 Euro. Die Tatsache, dass der Zylinder nicht fachgerecht eingebaut war, interessierte ebenso wenig, wie der energische Widerspruch der Kundin.

Am Ende bleibt eine Kundin, die, wäre ein Dienstleister aus Anklam gekommen, höchstens 80 bis 100 Euro (mit Zuschlag am Wochenende ca. 125 Euro) hätte zahlen müssen. Letzterer zerstört zudem in der Regel bei nur einem von zehn Fällen überhaupt ein Schloss.

Daher diese Tipps: - Suchmaschinen mit der Eingabe "Schlüsseldienst Ort (Anklam, oder z. B. Greifswald)" führen Sie mit den ersten aufgelisteten Adressen und Telefonnummern zumeist nicht zu den örtlichen Fachfirmen. Scrollen sie weiter nach unten! - Werden Sie zur Zahlung genötigt? Besteht der Verdacht des Betrugs? Rufen sie die Polizei! - Nutzen Sie Fachfirmen am Wohnort! - Sie sollten die Preise kennen, denn eine Tür, die nur zugefallen ist, kann in der Regel in nur einer bis wenigen Minuten geöffnet werden. Inklusive An- und Abfahrt werden werktags höchstens 75 bis 100 Euro fällig.

Übrigens: So selten ist der aktuelle Fall in wohl Anklam nicht, denn betrogene Opfer fragen wegen ihrer Ungewissheit oft bei den örtlichen Schlüsseldiensten nach. Teilweise unter Tränen wurden so Geschädigte leider aus Schaden klug. Nur selten kommt es aber überhaupt zur Anzeige.

