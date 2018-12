POL-ANK: Nachmeldung

Anklam (ots) - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Brand in einem Einfamilienhaus in Anklam am Sonntag (PM ots vom 09.12.2018, 20:01 Uhr) schließt der am Montag zum Einsatz gekommene Brandursachenermittler einen technischen Defekt an der Elektrik oder der Heizungsanlage des Hauses aus. Zu prüfen bleibt, ob ggf. eine fahrlässige Brandstiftung vorliegt. Die Geschädigte gab an, kurz vor dem Brand die Heizungsanlage mit Brennholz befeuert und mehrfach kontrolliert zu haben. Bei einer der Kontrollen stellte sie später jedoch starke Rauchentwicklung im Keller fest. Diese kam, so der Brandursachenermittler, jedoch aus einem kleinen Nebenraum. Die Ursache des dort entstandenen Feuers konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

