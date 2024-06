POL-HST: Korrekturen in der Pressemitteilung: Viele Wege führen nach Hiddensee

Dierhagen (ots) - Am Donnerstag, dem 20.06.2024, findet in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr in Dierhagen, Am Plateau, eine kostenlose Fahrradcodierung statt. Die Verkehrswacht Ribnitz-Damgarten sowie die Polizei werden vor Ort sein. Interessierte sind herzlich eingeladen, ihr Rad codieren zu lassen. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger ...

