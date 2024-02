Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: "Dooring"-Unfall in Parow

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Am Freitag, dem 02.02.2024 gegen 12:15 Uhr kam es in Parow in der Feldstraße zu einem sogenannten "Dooring"-Unfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hielt ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Zustellerfahrzeug auf der Straße. Dessen 62-jähriger Beifahrer öffnete zum Zwecke des Aussteigens die Beifahrertür und übersah dabei augenscheinlich den von hinten kommenden 51-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß mit der Tür, in dessen Folge der Radfahrer stützte und sich schwer verletzte. Er kam mittels Rettungsdienstes ins nahegelegene Krankenhaus.

Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Folgendes:

- Verkehr beobachten (nicht nur Radfahrende - E-Scooter bremsen schlechter, E-Bikes sind schneller) - Schulterblick, Blick in den Spiegel - sogenannter Holländergriff (als Fahrendender mit der rechten Hand die Tür öffnen, als Beifahrender mit der linken Hand - so entsteht automatisch der Schulterblick) - Tür langsam öffnen - als Radfahrender parkende/haltende Fahrzeuge beobachten und mit ausreichend Abstand, bremsbereit und mit angepasster Geschwindigkeit vorbeifahren

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell