Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Autofahrer übersieht 84-jährige Fußgängerin

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Donnerstag, dem 21.04.2022 kam es gegen 14:20 Uhr in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ein 30-jähriger Fahrer eines Daimler befuhr die Straße Nördlicher Rosengarten, um auf die Straße Am See einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der aus Essen stammende Autofahrer während des Abbiegens eine 84-jährige deutsche Fußgängerin. Die Frau aus Ribnitz, die ihr Fahrrad über die Straße Am See in Richtung Stadtmitte schob, wurde bei dem Zusammenstoß schwerverletzt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der 30-jährige indische Staatsangehörige sowie die vier weiteren weiblichen Fahrzeuginsassen im Alter von sechs, 13, 34 und 44 Jahren blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell