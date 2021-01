Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizeieinsatz in der Nähe des Stralsunder Bahnhofs

Stralsund (ots)

Am Montagabend (18.01.2021) kam es in der Nähe des Stralsunder Bahnhofs zu einem Polizeieinsatz.

Zunächst meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 18:40 Uhr, dass sich in einer Bank im Tribseer Damm ein Mann trotz Hausverbot aufhält und die Räumlichkeiten nach Aufforderung nicht verlässt. Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund verwiesen den 25-jährigen Beniner aus der Bank. Da er trotz mehrfacher Aufforderung des Mitarbeiters der Sicherheitsfirma und der Polizeibeamten keine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzte, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern ein. Darüber hinaus ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs gegen den 25-Jährigen aus Wolgast.

Bereits am 09.01.2021 fiel die gleiche Person in einem ähnlichen Kontext am Bahnhof West in Ribnitz-Damgarten auf. Siehe hierzu die Pressemitteilung der Polizeiinspektion Stralsund vom 11.01.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4808596.

