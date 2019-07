Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an mehreren Strandkörben in Prerow und auf der Insel Hiddensee

Prerow/ Insel Hiddensee (ots)

Am Donnerstag, dem 25.07.2019 wurden der Polizei Sachbeschädigungen an Strandkörben im Ostseebad Prerow und auf der Insel Hiddensee gemeldet.

Gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei in Barth gemeldet, dass in Prerow mehrere Strandkörbe beschädigt wurden. Rechts und linksseitig des Strandaufgangs 34 in Prerow wurden durch bislang unbekannte Täter in der vorangegangenen Nacht in der Zeit von 22:00 bis 07:00 Uhr insgesamt 24 Strandkörbe beschädigt. Konkret wurden die Fußstützen, die Gitter zum Schutz vor unbefugter Benutzung bzw. die Überfälle angegriffen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Ob es einen Zusammenhang mit der Beachparty gibt, die am 24.07.2019 dort stattfand, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Der Polizei in Bergen wurde gegen 10:40 Uhr gemeldet, dass am Strand in Vitte auf der Insel Hiddensee ebenfalls Strandkörbe beschädigt wurden. Bei der Anzeigenerstattung stellten die Beamten fest, dass der oder die Täter in der Zeit von 20:00 Uhr (24.07.2019) bis 09:00 Uhr (25.07.2019) eine unbekannte Flüssigkeit über insgesamt 24 Strandkörbe verteilte(n), wodurch diese zunächst nicht nutzbar sind. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231/ 6720 bzw. der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838/ 8100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Auch eine Mitteilung über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de ist möglich.

