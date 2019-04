Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung in einem Stralsunder Einkaufsmarkt

Stralsund (ots)

Das Kriminalkommissariat Stralsund führt derzeit Ermittlungen in einem Fall der Körperverletzung zwischen drei ausländischen Jugendlichen durch. Diese sollen am Donnerstagabend, dem 11.04.2019 gegen 21.30 Uhr, im Einkaufsmarkt in der Lindenallee in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen wurde bekannt, dass sich während der Tathandlung neben dem Verkaufspersonal noch drei Kunden im Geschäft aufhielten, die die Auseinandersetzung wahrgenommen haben könnten. Bislang sind die Tatabläufe nicht eindeutig nachvollziehbar, weshalb die Kriminalpolizei um weitere Mithilfe aus der Bevölkerung bittet. Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich an den zuständigen Sachbearbeiter im Kriminalkommissariat Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2830-216 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Insbesondere die Kundin, die die Kassiererin auf die Situation aufmerksam machte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

