Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizeieinsatz an der Beruflichen Schule in Ribnitz-Damgarten

Stralsund (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 26.03.2019, ging über den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg kurz nach 08:00 Uhr der Hinweis zu einem 16-jährigen Berufsschüler ein, der augenscheinlich alkoholisiert ist und den Schulablauf an der Beruflichen Schule in Ribnitz-Damgarten stören soll.

Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten stellten den 16-Jährigen in der Nähe der Schule fest. Nach ersten Befragungen zum Geschehen soll der Jugendliche insbesondere gegenüber dem Schulpersonal aggressiv aufgetreten sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 16-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille. Er wurde anschließend durch die Beamten übernommen und zum Polizeirevier gefahren. Dort wurde er wenig später an einen gesetzlichen Vertreter übergeben. Das Jugendamt wurde ebenfalls über den Sachverhalt verständigt.

