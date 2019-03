Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Diebstahl eines Bootsmotors nach Zusammenarbeit von verschiedenen Behörden aufgedeckt

Martensdorf/ Rostock (ots)

Am 19.03.2019 gegen 04:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund auf der B 105 in Martensdorf einen PKW mit polnischen Kennzeichen und zwei ukrainischen Insassen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten sie im Kofferraum einen Bootsmotor des Herstellers "Tohatsu" mit einer Leistung von 11 KW fest. Der 32-jährige Fahrzeugführer und sein 35-jähriger Beifahrer gaben an, dass sie diesen erworben hatten, konnten jedoch keinen Eigentumsnachweis vorweisen. Aus diesem Grund stellten Kollegen vom Polizeirevier Barth, die zuvor zur Unterstützung herbei gerufen wurden, den Motor sicher, bis der Fahrzeugführer einen Eigentumsnachweis nachreicht.

Auf dem Bootsmotor befand sich eine Codierung. Mit Unterstützung der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund konnte diese im Nachgang entschlüsselt werden, wodurch der Eigentümer bekannt gemacht werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der Motor in Rostock vom Boot des Geschädigten entwendet wurde. Der Eigentümer hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Gegen die beiden Ukrainer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall eingeleitet.

Außerdem stellte sich heraus, dass der 32-Jährige zum Zeitpunkt der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Er muss sich somit auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

