POL-HST: Ergänzungsmeldung: Brennender Pkw nahe Tribsees

Tribsees (ots) - Mit der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Stralsund vom 21.11.2018 wurde über einen ausgebrannten Pkw Mitsubishi Colt zwischen Siemersdorf und Tribsees berichtet. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befanden sich zur Brandlöschung, die Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung sowie zur Ermittlungen der Brandursache und Herkunft des Fahrzeugs im Einsatz. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4121634)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde bei der Grimmener Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls eines Pkw aus einer Werkstatthalle in Tribsees erstattet. Wie sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen herausstellte, handelt es sich dabei um den Mitsubishi Colt, der in den Morgenstunden auf einem Feld komplett ausbrannte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatthalle im Grammendorfer Weg in Tribsees und entwendeten diesen o.g. Pkw. Drei weitere Fahrzeuge, die sich ebenfalls in der Halle befanden, sind ebenso angegriffen und dadurch beschädigt worden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an und gestalten sich aufgrund des erkennbaren Zusammenhangs beider Sachverhalte umfassend. Um die Kriminalbeamten bei der Aufklärung der Ereignisse zu unterstützen, wird um Zeugenhinweise gebeten. Wer in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden des 21.11.2018 etwas Auffälliges an den genannten Tatorten beobachtet hat und Angaben zu möglichen Tätern machen kann, setze sich bitte mit der Polizei in Grimmen (038326 / 570) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

