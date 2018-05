POL-HST: Die Kriminalpolizei Sassnitz bittet mittels Phantombild um Hinweise

Sassnitz (ots) - Die Kriminalpolizei in Sassnitz bittet im Rahmen der Ermittlungen zu einem Fall von räuberischer Erpressung mit einem Phantombild um Hinweise zum möglichen Tatverdächtigen.

Am 22.02.2018, gegen 13:00 Uhr, kam es nahe der Bushaltestelle und der Fußgängerampel in der Stralsunder Straße in Sassnitz zu einer räuberischen Erpressung eines bisher Unbekannten gegenüber einem 13-jährigen Jungen. Nachdem der Junge am Straßenrand einen Fünf-Euro-Schein fand und aufhob, verlangte der Tatverdächtige die Herausgabe des Bargeldes. Als der 13-Jährige auch auf die zweite Forderung nicht einging, verletzte ihn der Unbekannt mit einer glühenden Zigarette im Gesicht und drohte zudem mit weiteren Konsequenzen - sollte der Junge zur Polizei gehen. Der Täter nahm anschließend die fünf Euro an sich, stieg in einen Bus und flüchtete somit.

Der 13-Jährige vertraute sich erst später seiner Mutter an, sodass die Polizei Kenntnis davon erhielt und die Ermittlungen einleiten konnte.

Beschreibung des unbekannten Tatverdächtigen:

- Alter: zwischen 15 und 17 Jahren;

- Größe: ca. 1,75m;

- Aussehen: dunkelbraune Haare;

- Bekleidung: Jeanshose und dunkle Kapuzenjacke;

- Sprache: hochdeutsch.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Sassnitz dauern weiterhin an. Zusätzlich zu den bisher durchgeführten Maßnahmen - wie Vernehmungen, Ermittlungen im Umfeld sowie intern - bitten die Kriminalisten nun mit Hilfe des angefügten Subjektivportraits (Phantombild) um Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen aus der Bevölkerung. Wer erkennt diese Person und kann Angaben zur Identität machen? Wer weiß, wo sich die Person möglicherweise aufhalten könnte? Die wichtigen Hinweise nehmen die Beamten im Polizeirevier Sassnitz (038392/ 3070) und in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

