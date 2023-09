Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Zeugenaufruf der Polizei nach Einbruch in Neubukower REWE-Filiale

Neubukow (ots)

Nachdem unbekannte Täter am heutigen Montagmorgen, etwa 04:10 Uhr, gewaltsam in die Filiale eines REWE-Lebensmittelmarkt in Neubukow eingebrochen sind, bittet die Polizei im Rahmen der laufenden Ermittlungen um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Anhand einer ersten Auswertung der durch den Kriminaldauerdienst durchgeführten Tatortarbeit verschafften sich augenscheinlich mehrere, unbekannte Täter mit einem Fahrzeug gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des Marktes in der Straße Am Stellwerk. Hierdurch wurde die Glasfront des Eingangsbereiches erheblich beschädigt. Die Täter entwendeten gemäß vorliegender Informationen eine unbekannte Anzahl Tabakwaren sowie Spirituosen. Zum entstandenen Gesamtschaden liegen derzeit keine Angaben vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhaltes. Wer hat am frühen Montagmorgen, den 25.09.2023 zwischen 03:45 Uhr und 04:30 Uhr, relevante Beobachtungen gemacht oder kann möglicherweise sachdienliche Hinweise zum oben benannten Tatgeschehen geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der 0381/4916-1616, jeder andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell