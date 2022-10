Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Güstrow und des Landkreises Rostock: Mitarbeiterin des Jobcenters Teterow angegriffen und verletzt

Güstrow/ Teterow (ots)

Am Morgen des 07.10.2022 ist eine 45-jährige Mitarbeiterin des Jobcenters in Teterow durch einen Mann angegriffen und dabei verletzt worden. Der 25-jährige Tatverdächtige konnte durch die Polizei überwältigt und festgenommen werden.

Gegen 08:15 Uhr betrat der aus Kasachstan stammende Tatverdächtige das Jobcenter in der Rostocker Straße. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Mann in der Folge unvermittelt in das Büro der Geschädigten gegangen und griff diese sofort massiv mittels Faustschlägen und Fußtritten an. Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und versuchten den Angriff zu unterbinden. Durch das beherzte Eingreifen der Zeugen konnte die Frau aus dem Büro befreit und der Angreifer in dieses eingesperrt werden. Die alarmierten Beamten der Polizei Teterow konnten in das vom Täter mittlerweile mit einem Schrank verbarrikadierte Büro eindringen und den augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen, aggressiven Mann durch den Einsatz von Reizstoff und einfacher körperlicher Gewalt überwältigen.

Die Geschädigte wurde medizinisch erstversorgt und im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum genauen Verletzungsbild der Geschädigten können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der in Teterow wohnhafte Tatverdächtige ist nach ärztlicher Begutachtung zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Kriminalpolizei in Güstrow hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.

Der Landkreis Rostock sowie die Bundesagentur für Arbeit verurteilen den Angriff auf eine derer Mitarbeiterinnen aufs Schärfste und bedanken sich für das beherzte Eingreifen der Zeugen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind in Gedanken bei ihrer Kollegin und wünschen ihr für die Genesung und die Verarbeitung des Vorfalls alles Gute.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell