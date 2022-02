Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Fahrer verursacht beim Unfall hohen Sachschaden und flüchtet

Dummerstorf (ots)

Am 25.02.2022 gegen 23:50 Uhr kam es in Dummerstorf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen zum Unfallgeschehen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrer eines dunklen Fahrzeugs mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, als er auf Höhe eines Getränkemarktes auf die Gegenfahrbahn geriet. Er überfuhr die dortige Kreuzung, bevor er über die Bordsteinkante raste und mit einem Verkehrszeichen und Laternenmast kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Laterne aus dem Boden gerissen, von der Stromversorgung getrennt und blieb einige Meter weiter auf dem Boden liegen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten einige Zeugen bekannt gemacht. Die Kripo wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

