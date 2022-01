Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfälle im Bereich Teterow

Nach dem Abkommen von der Fahrbahn mit dem Fahrzeug überschlagen und mit Verletzungen ins Krankenhaus

Teterow (ots)

~Am 15.01.2022 gegen 08:45 Uhr kam es auf der K26 zwischen Mamerow und Vogelsang zu einem Verkehrsunfall. Die 42 jährige deutsche Fahrerin kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen mit einen Baum und kam mit dem Auto auf dem angrenzenden Acker, auf der Beifahrerseite, zum Liegen. Sie wurde eingeklemmt und von den eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Umland aus dem Auto geholt. Während der Rettung aus dem Fahrzeug und der anschließenden medizinischen Versorgung vor Ort war sie ansprechbar. Zur weiteren Behandlung wurde sie ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang wird der 47 jährige deutsche Autofahrer auf Grund vermutlich auf Grund von Unaufmerksamkeit am 16.01.2022 gegen 16:10 Uhr auf der K44 Höhe Schorssow von der Fahrbahn abgekommen sein Im Bereich der Kurve sei er von der Fahrbahn abgekommen, habe dann aber wohl zu weit gegengelenkt, so dass er auf die Gegenfahrbahn geriet. Beim Versuch, wieder auf seine Fahrbahn zu steuern sei das Fahrzeugheck ausgebrochen. Er geriet ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in die Böschung. Durch den Aufprall hat sich das Fahrzeug seitlich überschlagen. Zur Kontrolle wurde der 47 Jährige ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde mit einem Totalschaden, der auf 15.000 Euro geschätzt wird, abgeschleppt.~

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell