Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und Polizeiinspektion Güstrow // Ermittlungserfolg der Polizeiinspektion Güstrow - mutmaßliche Täter nach Einbrüchen in Gnoien ermittelt

Teterow (ots)

Zwei deutsche 22- und 19- Jährige stehen im Verdacht, am 29. März 2020, in ein Schmuckgeschäft in Gnoien eingebrochen zu sein. Dabei sollen sie Stehlgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet haben.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Güstrow konnten zwei Tatverdächtige bekannt gemacht werden, gegen die die Staatsanwaltschaft Rostock Durchsuchungsbeschlüsse erwirkte.

Im Rahmen der Ende September durchgeführten Durchsuchung der Wohnungen bzw. Zimmer wurden Gegenstände aufgefunden, die dem Schmuckgeschäft zugeordnet werden könnten. Die Beamten haben vor Ort weitere Sachen sichergestellt, die mit anderen Straftaten im Zusammenhang stehen. So konnte zum Beispiel ein seit 2018 in Fahndung stehendes Fahrrad aus Neubrandenburg identifiziert werden. Eine mögliche Zuordnung weiterer Gegenstände wird durch die Ermittler geprüft.

Neben dem Fund von Betäubungsmitteln, zu denen gesonderte Verfahren eröffnet werden, wurden zudem Gegenstände sichergestellt, bei denen nunmehr geprüft wird, ob sie unter das Waffengesetz fallen könnten.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

