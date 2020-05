Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Arbeitsunfall - Mann fällt sieben Meter in die Tiefe

Teterow / Gnoien (ots)

Zu einem Arbeitsunfall ist es am 08.05.2020, gegen 09:40 Uhr, in Altkalen, gekommen. Ein 35 jähriger ukrainischer Staatsbürger ist bei Dacharbeiten sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus nach Rostock geflogen. Der Kriminaldauerdienst ermittelt vor Ort. Ebenso ist die Berufsgenossenschaft informiert, die die Ermittlungen zur Unfallursache übernehmen wird.

