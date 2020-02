Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Drei Verletzte Menschen nach Frontalzusammenstoß auf der B105 in Kröpelin

Kröpelin (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am 11.02.2020, gegen 08:50 Uhr, auf der B105 in Kröpelin, an der Ampelkreuzung "AVIA-Tankstelle", gekommen. Die 22jährige deutsche war Richtung Bad Doberan unterwegs, als die Ampel auf Rot umschaltete. Beim Bremsen geriet sie ins Schleudern und kam in den Gegenverkehr. Auf dieser Fahrspur war der 65jährige deutsche unterwegs und konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 65jährige und seine 61jährige deutsche Beifahrerin sind leicht verletzt. Die 22jährige erlitt schwere Verletzungen. Zur Unfallaufnahme, medizinischen Versorgung und Bergung der Fahrzeuge war für zwei Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Der Sachschaden wird mit 20.000 Euro angegeben.

