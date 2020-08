Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unfälle zwischen Rad und Pkw

Rostock (ots)

Am 6. August kam es zu zwei Unfällen, bei denen es in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw kam.

Der erste Unfall ereignete sich um 7 Uhr in der Zochstraße. Eine 62-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Zochstraße in Richtung der Neuen Werderstraße. Auf dem Gehweg fuhr eine 43-jährige Fahrradfahrerin in entgegenkommender Richtung. Als die Pkw-Fahrerin nach links auf den Parkplatz des Supermarktes einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Ebenfalls am Vormittag, gegen 8:30 Uhr, kam es zu einer weiteren Kollision zwischen Fahrrad und Pkw. Ein 42-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Pkw die Feldstraße in Richtung der Arnold-Bernhard-Straße. An der Einmündung hielt er kurz vor dem Verkehrszeichen an, um einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer passieren zu lassen. Kurz darauf fuhr er an und stieß mit einer weiteren von rechts kommenden Fahrradfahrerin zusammen. Die 33-Jährige befuhr den Radweg der Arnold-Bernhard-Straße in Richtung Saarplatz entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und anschließend in ein Klinikum eingeliefert.

Die Polizeibeamten nahmen entsprechende Verkehrsunfallanzeigen auf. Bei allen Beteiligten handelt es sich um Personen deutscher Herkunft. Die Polizei weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, insbesondere beim Abbiegen Vorsicht walten zu lassen, um derartigen Unfällen vorzubeugen.

