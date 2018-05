POL-HRO: Streit um Döner eskaliert

Rostock (ots) - In Rostock eskalierte am frühen Samstagmorgen ein Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde einer der Beteiligten am Kopf verletzt und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 04:10 Uhr am Doberaner Platz. Nach bisherigem Ermittlungsstand stritten sich die Männer um drei Döner, die ein 27-Jähriger zuvor an einem Dönerstand gekauft hatte. Der Tatverdächtige behauptete immer wieder, dass er die Ware bezahlt hätte und die Döner nun ihm gehören.

Der 27-jährige Rostocker und seine zwei Begleiter entfernten sich zunächst von dem Verkaufsstand. Der 32-jährige Tatverdächtige, der offensichtlich stark angetrunken war, folgte den Männern. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schlug er dann dem Mann eine Bierflasche auf den Kopf.

Der mutmaßliche Angreifer konnte durch die Polizeibeamten in einer Nahbereichfahndung vorläufig festgenommen werden. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall wurden durch das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

