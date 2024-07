POL-HWI: A 20 nach Verkehrsunfall kurzzeitig voll gesperrt

Brüsewitz (ots) - Nachdem unbekannte Täter in der Nacht vom 02. zum 03. Juli in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Brüsewitz eingebrochen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am 03. Juli wurde die Tat der Gadebuscher Polizei angezeigt. Offenbar hatten sich Unbekannte in der Nacht zuvor gewaltsam Zutritt zum Feuerwehrgebäude ...

mehr