Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schulwegsicherung - Bilanz des ersten Tages

Wismar (ots)

Mit dem Ziel, die Sicherheit der Schüler auf ihrem ersten Schulweg nach den Ferien zu erhöhen, führte die Polizeiinspektion Wismar gestern Morgen Kontrollen vor vierzehn Grundschulen, verteilt über den Landkreis Nordwestmecklenburg, durch. Dabei stellten die eingesetzten Beamten insgesamt 50 Geschwindigkeitsverstöße, davon fünf Bußgeldbereich, fest. Allein im Lehensruher Weg in Wismar vor der Robert-Lansemann Schule waren neun Kraftfahrer in der dortigen 30 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Vor der Seeblick Grundschule ahndeten die Polizisten sechs und an der Schule in Proseken vier Parkverstöße.

Die themenorientierten Verkehrskontrollen, die unter dem Motto "wir blitzen für sichere Schulwege" stehen, werden den ganzen August fortgeführt.

